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НовостиПроисшествия15 июля 2026 4:50

Возврат самолета в Тюмени: прокуратура проверит сломавшийся двигатель рейса до Белоярского

Самолет Тюмень — Белоярский вернулся в Рощино из-за неисправного двигателя
Серафима Краснова
Возврат в Тюмени: прокуратура проверит сломавшийся двигатель рейса до Белоярского.

Возврат в Тюмени: прокуратура проверит сломавшийся двигатель рейса до Белоярского.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени прокуратура начала проверку обстоятельств возврата самолета Ан-24 авиакомпании «А247» в аэропорт вылета. ЧП произошло в среду, 15 июля 2026 года, в 9 утра во время выполнения рейса Тюмень – Белоярский.

Экипаж принял решение о вынужденной посадке из-за некорректной работы одного из двигателей. По официальным данным надзорного органа, приземление прошло в штатном режиме и не привело к травмам пассажиров.

В ходе надзорных мероприятий прокуратуре предстоит оценить:соблюдение перевозчиком требований к техническому обслуживанию авиатехники; полноту и своевременность предполетной подготовки судна; правильность действий экипажа при возникновении нештатной ситуации.

Также транспортная прокуратура взяла на контроль обеспечение прав пассажиров несостоявшегося рейса со стороны авиакомпании.

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