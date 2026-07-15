Готовь трубы летом: в Тюмени заменят 15 км теплотрасс перед зимой 2026 года

Фото: администрация Тюмени.

Подготовка системы ЖКХ к осенне-зимнему периоду в Тюменской области проходит по графику. Специалисты планируют масштабную модернизацию, в рамках которой заменят более 15,5 километров сетей теплоснабжения.

Директор департамента ЖКХ Семен Тегенцев доложил о ходе работ после визита в Исетский округ. В этом муниципалитете к зиме подготовят 32 котельные, а протяженность обновляемых тепловых сетей составит 2,5 километра. Всего планируется подготовить 1 322 котельные и свыше 72 тысяч километров инженерных сетей региона.

Теплоснабжение будет заменено 15,5 км труб. Основная нагрузка ремонтных работ ложится на Тюмень. Для предотвращения аварий сформированы запасы альтернативного топлива в объеме более 90% от потребности.

К работе готовы 210 резервных генераторов и более 900 специалистов. В Исетском округе реализуется успешное концессионное соглашение с компанией «Тюменский коммунальный сервис». С 2023 года инвестор строит новые объекты взамен устаревших.

«По соглашению мы должны построить 17 новых котельных и поменять около 20 километров тепловых сетей», — рассказал замдиректора компании Евгений Давыдов.

Только в текущем году строятся три котельные. Обновление инфраструктуры дает ощутимый результат: например, в селе Шорохово после замены сетей и модернизации котельной потери тепла снизились на 20%.

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