Размыв дорог на Урале в июле 2026: почему на тюменской трассе ограничили скорость до 50 км/ч

Дорогу на Салаирку в Тюменской области починили после паводка.

Дорожные службы ликвидировали размыв на региональной трассе «Тюмень – Салаирка». Участок дороги на 5-м километре, где обильные дожди подмывали земляное полотно, полностью восстановлен 14 июля.

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, работы по устранению последствий стихии выполнила подрядная организация в рамках государственного контракта по содержанию автодороги.

Напомним, из-за сильных ливней ранее было полностью перекрыто движение на федеральной трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень. Движение там открыли еще 13 июля, однако Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает: на ряде участков сохраняются повреждения. Проезжая часть сужена, а скоростной режим ограничен до 50 км/ч.