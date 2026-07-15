В Тюменскую область вернется аномальная жара: известна дата. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает сервис визуализации погоды «Вентускай.ком»*, затяжные изнуряющие дожди в Тюменской области не прекратятся в ближайшие дни.

В соответствии с прогнозом сервиса, с понедельника, 20 июля 2026 года, с грозами температура воздуха в регионе начнет повышаться.

Заявляется, что во вторник, 21 июля 2026 года, дневная температура в Тюмени и области поднимется до +30 градусов Цельсия.

По информации сервиса, 22 июля 2026 года столбик термометра поднимется до отметки в +31 градус Цельсия.

При этом дожди и грозы в указанный период в регионе не прекратятся.

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