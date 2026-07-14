«Купание запрещено»: почему Тюмень лишилась бесплатного пляжа на озере Круглое

Мэрия закрыла тюменский пляж на озере Круглое из-за паводка. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

С 15 июля бесплатный муниципальный пляж на озере Круглом в Тюмени официально закрыт для посещения. Такое распоряжение подписала мэрия города из-за резкого подъема воды в реке Туре, спровоцированного затяжными ливнями.

«В связи с обильными дождями и значительным подъемом уровня воды в реке Туре купание строго запрещено», — говорится в сообщении администрации в соцсети «ВКонтакте».

Доступ к воде будет перекрыт до особого распоряжения. Власти пообещали дополнительно проинформировать горожан о возобновлении работы локации.

Напомним, ранее оператор Александр Андросов отказался от благоустройства пляжа из-за многомиллионных штрафов и негатива. Конкурс на поиск нового подрядчика провалился, поэтому в 2026 году содержанием территории занимается сама администрация города.

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