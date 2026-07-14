Дорога смерти: почему трасса Тюмень — Ханты-Мансийс стала смертельно опасной. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Дорога из Тюмени в Ханты-Мансийск признана самой опасной федеральной трассой региона. За первые шесть месяцев 2026 года количество ДТП здесь выросло на 38% и достигло 75 случаев.

Статистика жертв также вызывает тревогу: число погибших увеличилось на 17% (до 17 человек), а количество раненых подскочило на 62% — пострадали 11 человек. Рост аварийности зафиксирован на всех участках магистрали: Уватском, Тобольском, Тюменском и Ярковском. Примечательно, что 15 столкновений произошло на самом современном Ярковском участке с четырьмя полосами и разделительным ограждением.

Начальник управления ГИБДД Тюменской области Андрей Миллер назвал главной причиной выезда на встречную полосу. На разделенных участках (140–150 км от города) водители чаще улетают в кювет или бьют сзади из-за несоблюдения дистанции.

Особую опасность представляет участок за Уватом до границы с ХМАО. Из-за сложного рельефа и плохой видимости там невозможно избежать аварий без жесткого контроля скорости. Ситуация в самом Уватском округе критическая: число ДТП там выросло на 58%, а пострадавших — на 70%.

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