Не только жадность: тюменский финансист объяснил, почему жилье на Севере стоит под 200 тысяч

Финансист объяснил завышенные цены на новостройки в Тюмени и области. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Стоимость квадратного метра в новостройках Тюменской области, ХМАО и ЯНАО часто включает значительную девелоперскую премию — от 15–30% в массовых проектах до 30–50% в топовых локациях. Однако доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан считает некорректным оценивать цену только через «накрутку» застройщика, пишет «ФедералПресс».

По словам эксперта, итоговая стоимость складывается из множества факторов: цены земли, подключения к сетям, проектного финансирования, рекламы, рисков по срокам и маржи. В северных регионах к этому добавляются дорогая логистика, суровый климат и короткий строительный сезон.

Эксперт подчеркивает разницу между справедливой и доступной ценой на рынке. Справедливая цена покрывает затраты и разумную прибыль. Доступная же зависит от доходов населения, ипотечных ставок и программ господдержки.

«Сделать цены справедливыми административным ограничением маржи невозможно. Если просто зафиксировать цену, застройщики начнут сокращать новые запуски или уходить в более рентабельные сегменты», — отмечает Кырлан.

Для реального снижения стоимости жилья эксперт предлагает: увеличивать предложение подготовленной земли с инфраструктурой; снижать стоимость подключения к инженерным сетям; развивать конкуренцию между девелоперами; расширять программы арендного и адресного жилья для бюджетников и северян.

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