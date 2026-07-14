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НовостиОбщество14 июля 2026 7:42

От фронта до департамента: как ветеран СВО Валентин Кучеренко проходит стажировку в Тюмени

Ветеран СВО из Тюмени защитит культурный проект в академии «Меганом» в сентябре
Серафима Краснова
Фото: Департамент культуры Тюменской области.

Фото: Департамент культуры Тюменской области.

Валентин Кучеренко, ветеран СВО и финалист программы «Боевой кадровый резерв», который сейчас стажируется в департаменте культуры Тюменской области, успешно завершил первый модуль обучения для руководителей творческих индустрий.

Программа реализуется Академией творческих индустрий «Меганом» на площадке «Таврида.АРТ» при поддержке Министерства культуры России. На текущий поток отобрали семерых ветеранов спецоперации из разных регионов страны.

Теперь участники перешли ко второму этапу — онлайн-интенсиву, который продлится до сентября. Совместно с экспертами они будут разрабатывать проекты по развитию культурной сферы своих регионов. Итоговая защита работ состоится с 7 по 12 сентября в Крыму, где финалисты представят свои идеи перед комиссией академии «Меганом».

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