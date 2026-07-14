Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени почти на две недели закроют движение на пересечении улиц Максима Горького и Фабричной. Ограничение будет действовать с 27 июля по 10 августа из-за работ по реконструкции трубопровода тепловой сети.

«С 27 июля по 10 августа будет прекращено движение транспортных средств на перекрестке автомобильных дорог ул. Максима Горького и ул. Фабричной», - заявляют в пресс-службе тюменской мэрии.

Водителей просят внимательно следить за временными знаками, заранее строить маршрут и строго соблюдать ПДД. Чтобы объехать перекрытый участок, автомобилистам рекомендуют использовать улицы Холодильную, Мельничную или Республики.

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