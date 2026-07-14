Ушла легенда биатлона: в Тюмени на 54-м году умерла олимпийская чемпионка

Фото: Светлана Иванова, ВК.

Тюменский спорт понес тяжелую утрату — ушла из жизни легендарная биатлонистка Галина Куклева. Печальную новость сообщила председатель городской думы Светлана Иванова, выразив соболезнования от лица всего спортивного сообщества региона.

Олимпийская чемпионка Нагано-1998 и трехкратная чемпионка мира умерла в возрасте 53 лет. Официальная причина смерти не разглашается ни семьей, ни Союзом биатлонистов России.

В некрологе на сайте ОСШОР имени Луизы Носковой отмечается, что для Тюменской области она была не просто великой спортсменкой, а ориентиром для молодежи:

«Её огромный опыт, любовь к спорту и стремление к новым вершинам служили и будут служить надежным ориентиром для подрастающего поколения... Она внесла неоценимый вклад в развитие биатлонного движения в нашем регионе».

Галина Куклева — уроженка города Ишимбай. В Тюмень она переехала вслед за тренером Леонидом Гурьевым, здесь же окончила университет и впоследствии стала профессором ТюмГУ. После завершения карьеры из-за травмы руки она занималась научной деятельностью, оставаясь примером силы духа.

Прощание с легендой российского биатлона, по предварительной информации, пройдет в Тюмени.

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