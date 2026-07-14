Нападение на полицейского в Демьянке: почему тюменский суд дал дебоширу только условный срок

Нападение на участкового в Демьянке: почему суд дал дебоширу только условный срок. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюменский суд вынес приговор 41-летнему жителю Уватского района. Мужчина осужден за публичное оскорбление полицейского и применение к нему насилия.

Все произошло в сентябре 2025 года на станции Демьянка. Пьяный мужчина нарушал общественный порядок и матерился. Прибывший участковый потребовал прекратить хулиганство и пройти в опорный пункт.

В ответ мужчина публично унизил сотрудника полиции, а затем резко дернул его за руку. Участковому были нанесены телесные повреждения средней тяжести. После этого житель Тюменской области вырвался из захвата и принял боевую стойку, готовясь к драке. Чтобы остановить дебошира, полицейскому пришлось применить газовый баллончик.

В суде Иван М. полностью признал вину, раскаялся и извинился перед потерпевшим. Суд учел состояние здоровья мужчины, смягчающие обстоятельства и влияние срока на жизнь его семьи.

В итоге реальное лишение свободы заменили условным сроком: 2 года с испытательным периодом 1 год и 6 месяцев. Также на мужчину возложены определенные обязанности.

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