Регистрация на «Поезд Победы» в Тюмени: инструкция, как получить бесплатный билет

Фото: оргкомитет музея «Поезд Победы».

В Тюменскую область прибывает уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная прямо в движущемся составе, привезет жителям региона историю Великой Отечественной войны.

Маршрут выставки охватит три города:

- Тобольск: 16 и 17 июля;

- Тюмень: с 22 по 24 июля;

- Ишим: 25 июля.

Экспозиция разместится в десяти тематических вагонах. Для создания эффекта полного присутствия организаторы использовали более 155 реалистичных скульптур, свыше 200 проекторов и видеопанелей, воссоздающих атмосферу военных лет.

Начальник управления департамента молодежной политики Анастасия Луняшина подчеркнула важность проекта для региона:

«Тюменская область внесла большой вклад в разгром врага... Жителям региона, особенно молодежи, об этом необходимо знать и помнить».

Посещение музея бесплатное, но строго по предварительной регистрации. Запись открывается ровно за сутки до прибытия поезда в конкретный город (для Тюмени — 21 июля). Нужно зайти на сайт организаторов, выбрать город, дату и свободное время. На электронную почту придет электронный билет.

Из-за высокого спроса вход осуществляется группами. Экскурсия длится около 40–45 минут. Дети от 6 до 11 лет допускаются только со взрослыми, а подростки с 12 лет могут посещать музей самостоятельно при наличии отдельного билета.

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