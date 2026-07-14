13 лет тюрьмы: в Голышманово осудили мужчину за изнасилование ребенка

13 лет строго режима: в Голышманово осудили мужчину за изнасилование девочки. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Голышмановский районный суд вынес суровый приговор местному жителю за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Мужчина был признан виновным по двум эпизодам п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ — в изнасиловании с использованием беспомощного состояния жертвы.

По версии следствия, педофил надругался над девочкой, которая жила с ним в одном доме. Из-за своего возраста и наследственной задержки психического развития ребенок не мог осознавать характер происходящего и оказать сопротивление.

- В ходе процесса мужчина полностью признал вину, но отказался от дачи показаний. При этом он попытался оспорить сумму гражданского иска: потерпевшая сторона требовала 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, тогда как осужденный был готов выплатить лишь 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

В итоге мужчине было назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Иск о компенсации морального вреда удовлетворен — осужденный обязан выплатить все 200 тысяч рублей.

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