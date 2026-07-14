Фото: ГАИ Тюменской области.

В селе Исетском произошла трагедия: автомобиль ВАЗ-2107 насмерть сбил восьмилетнего школьника. ДТП случилось в понедельник, 13 июля, на улице Первомайской.

По предварительной версии Госавтоинспекции, мальчик выбежал на проезжую часть из-за мусорных баков и других машин в месте, где нет пешеходного перехода. От полученных травм ребенок скончался на месте до приезда медиков.

За рулем находился 25-летний местный житель, признаков опьянения у него не выявлено. Прокуратура Исетского района уже организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Напомним, по данным за первое полугодие текущего года, статистика ДТП с участием детей в Тюменской области ухудшилась — число аварий выросло.

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