От ливней до пекла: погода в Тюменской области резко сменит гнев на милость. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюменскую область накрывает затяжной циклон. По данным сервиса «Вентускай.ком», в ближайшие дни регион ждет череда дождей с грозами. Первые осадки придут уже в среду, 15 июля, зацепив северо-запад области.

Пик непогоды придется на четверг, 16 июля: ливни и грозы охватят Тюмень и окрестности к вечеру и продолжатся всю ночь. Затем стихия ненадолго отступит, но днем 17 июля вернется снова, хотя и станет слабее.

Дождливый марафон продлится до 20 июля. После небольшой передышки 21-го числа осадки возобновятся еще на два дня — 21 и 22 июля. Температурный фон будет меняться вслед за тучами. Жара сохранится только на юге региона. В самой Тюмени и на севере ожидается умеренные +21...+24 градуса.

Резкое похолодание придет 19 июля — столбики термометров упадут до +17 °C. Уже 20 июля потеплеет на несколько градусов, а с 21 июля в область вернется настоящее лето. К 25 июля прогнозируется экстремальная жара: в Тюмени до +28 °C, по области — от +24 до +28 градусов.

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