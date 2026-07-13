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НовостиПроисшествия13 июля 2026 9:14

Удар ножом в шею на Муравленко: в Тюмени арестовали подозреваемого в покушении спустя месяцыфото

Покушение в Тюмени: следователи задержали подозреваемого на улице Муравленко
Серафима Краснова
Удар ножом в шею на Муравленко: в Тюмени арестовали подозреваемого в убийстве спустя месяцы.

Удар ножом в шею на Муравленко: в Тюмени арестовали подозреваемого в убийстве спустя месяцы.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени по решению суда был арестован местный житель, который несколько месяцев находился в бегах. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство.

По версии Следственного комитета РФ, вечером 12 апреля 2026 года во дворах на улице Муравленко обвиняемый ударил ножом в шею своего нового знакомого. Причиной жестокой расправы стал малозначительный повод. Жизнь потерпевшего удалось спасти только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Силовикам потребовалось несколько месяцев, чтобы вычислить и задержать злоумышленника, скрывшегося с места преступления. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Следствие продолжает восстанавливать картину произошедшего.