«Город по любви»: в Тюмени стартует третья неделя фестиваля «Лето в Тобольском кремле». Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области дан старт третьей тематической неделе Летнего фестиваля сообществ, которая посвящена истории первого русского города в Сибири. Мероприятия продлятся с 20 по 29 июля и объединят жителей и гостей региона через игры, творческие мастер-классы и встречи с локальными ремесленниками, археологами и краеведами.

Программа насыщена событиями: участников ждут уличные праздники от общественных пространств, возможность примерить на себя роль архитектора будущего при разработке проектов развития Тюмени, а также создание сувениров по мотивам древней керамики. Кроме того, организаторы подготовили лекции о городских легендах и художественные сессии под открытым небом.

Участие во всех активностях является бесплатным для всех желающих. Тематика недели звучит как «Город по любви». Организаторы подчеркивают, что главная цель серии мероприятий — подчеркнуть значимость богатого культурного наследия Тюменской области. По словам Владислава Татаринцева, генерального директора АНО «Агентство современных коммуникаций», ключевая идея проекта заключается в осознании того, что Тюменская область начинается с каждого из нас.

Детальная программа событий:

- Игра «Город будущего» (19 июля, мультицентр «Контора пароходства») Участники соберутся в команды, чтобы представить свое видение Тюмени через десятки лет. Гости придумают проекты развития города и презентуют их экспертам.

- Открытая встреча клуба «Лучше вместе» (21 июля, мультицентр «Контора пароходства») Местные авторы и ремесленники поделятся секретами мастерства, расскажут о рождении своих проектов и пообщаются со слушателями в формате живого разговора.

- Мастер-класс «Валенок на счастье» (22 июля, мультицентр «Моя территория», г. Ишим) Под руководством мастера участники познакомятся с основами традиционного ремесла валяния шерсти и создадут декоративные мини-валенки, которые станут памятным сувениром.

- Спектакль «А по берегам Туры: живая память города» (23–25 июля, центр «Космос») Постановка приурочена к 440-летию Тюмени. Зрители увидят документальную драму, основанную на воспоминаниях старшего поколения о городе середины XX века. После спектакля состоится мастер-класс по плетению сирени — символа памяти и семейных традиций.

- Мастерская древних технологий (24 июля, мультицентр «Моя Территория», Тюмень) Гости смогут увидеть артефакты с реальных раскопок на площади Борцов революции, прикоснуться к ним, а затем сделать брелоки из полимерной глины с древними узорами.

- Событие «Тобольск в деталях. Шепот городских легенд» (24 июля, Аптекарский сад, Тобольск) Краевед расскажет малоизвестные истории города. Гости рассмотрят старые фотографии и попробуют угадать места съемок, после чего получат задание найти значимое место в современном Тобольске и записать его историю для будущих поколений.

- Экскурсия «Маленькие истории в валенках» (28 июля, мультицентр «Моя территория», г. Ишим). Пешеходная прогулка с экскурсоводом и аудиогидом по знаковым местам города с рассказом об истории и культурном наследии объектов.

- Пленэр и интерактив «На холсте и в сердце: Живые истории Тобольска» (29 июля, мультицентр «Моя территория», Тобольск) Жителей пригласят порисовать на свежем воздухе и познакомиться с фотоработами горожан.

На площадке появится интерактивная карта «Теплые стены Тобольска» из фанерных домиков, где каждый сможет оставить записку с добрым пожеланием или историей о любимом месте, включая заметки, написанные ранее другими участниками.

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