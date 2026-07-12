«Нытинг» и оправдание перед женой: в Тюмени набирают популярность необычные услуги. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Жители региона готовы платить за то, чтобы их выслушали без советов или постояли вместо них в очереди. Как сообщает ИА «Тюменская линия», сервис «Оправдаю вас в любой ситуации» стал хитом среди тревожных клиентов.

Если вы проиграли в споре, опоздали на встречу или просто съели лишний кусок торта — исполнитель докажет, что вы были правы, а остальные ошибались. Также востребованы услуги умного собеседника для беседы на любую тему и наемный человек в очередь, актуальный даже в цифровую эпоху во время распродаж.

Эксперты отмечают, что рынок таких услуг растет: людям не хватает времени и простого человеческого общения.

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