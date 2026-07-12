«Солнце бьет по глазам»: офтальмолог из Тюмени рассказала, как спасти зрение от летнего солнца. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Летом риск испортить зрение возрастает в разы. О том, как защитить глаза от ультрафиолета и почему дешевые солнечные очки могут быть опаснее, чем их отсутствие, рассказала заведующая диагностическим центром Тюменского областного офтальмологического диспансера.

Ультрафиолетовое излучение незаметно разрушает структуры глаза. Длительное воздействие может привести к ожогу роговицы (фотокератиту), развитию катаракты (помутнению хрусталика) и дегенерации сетчатки, что грозит необратимым снижением зрения.

Главная ошибка — покупать темные очки на рынках или заправках. Если линзы не имеют УФ-фильтра, зрачок расширяется из-за темноты, пропуская еще больше вредного излучения прямо на хрусталик.

Советы по выбору очков и линз:

- Ищите пометки «UV400» или «100% UV Protection». Это значит, что блокируется 99–100% лучей.

- Серые и коричневые линзы искажают цвета меньше всего. Желтые или оранжевые («водительские») хороши только для тумана или сумерек, но не для пляжа.

- Поликарбонатные линзы лучше защищают от осколков и ударов, что важно для детей и водителей.

- Поля панамы или кепки создают физический барьер, отсекая до 50% боковых лучей.

- Избегайте пика активности. С 11:00 до 16:00 солнце наиболее агрессивно.

- Осторожнее у воды и в горах. Отраженный от снега, песка или воды свет удваивает дозу облучения.

- Качественные очки с проверенными фильтрами стоят недешево, но это прямая инвестиция в здоровье ваших глаз.

Специалист также предостерегла от использования очков без рецепта при наличии астигматизма, так как неправильно подобранная кривизна линзы вызывает спазм аккомодации и головную боль.

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