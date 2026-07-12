«Тюмень не оценила»: почему состоятельные горожане отказались платить за «Бомж-тур» ради эмпатии. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Необычный туристический проект, предлагавший состоятельным тюменцам погрузиться в жизнь бездомных ради «социальной эмпатии», так и не нашел своих клиентов. Организатор тура Фёдор Цветков подтвердил, что запуск программы переносится на неопределенный срок.

Проект должен был стартовать летом 2026 года. За три дня участники планировали отказаться от привычного комфорта, спать на теплотрассах, искать пропитание и пытаться заработать на улице под присмотром инструктора.

Изначально стоимость составляла 200 тысяч рублей, но организатор снизил её до 150 тысяч за трехдневный тур и предложил бюджетный вариант — однодневную программу за 20 тысяч.

Несмотря на широкий общественный резонанс осенью 2025 года, ни одной заявки так и не поступило. Фёдор Цветков, специализирующийся на экотуризме в ХМАО, отметил, что подобные короткие туры существуют в Москве, однако тюменская публика оказалась не готова к такому уровню дауншифтинга.

Автор идеи подчеркивал, что цель проекта — не развлечение, а привлечение внимания к проблеме расточительства (еда и вещи на свалках) и личностный рост участников.

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