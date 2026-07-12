«Медвежья услуга» для подростка: юрист из Тюмени объяснил, почему нельзя заставлять детей работать сверхурочно. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Трудовой кодекс защищает несовершеннолетних сотрудников больше, чем взрослых, однако многие работодатели «забывают» о сокращенном графике. Эксперты призывают родителей внимательно читать договоры при трудоустройстве детей, конечно, если они вообще заключаются.

«Дети могут уделять подработке не более 24 часов в неделю, если им нет 16 лет, и не более 35 часов, если они старше. Дневная норма — от 4 до 7 часов в зависимости от возраста. Юного сотрудника категорически нельзя заставлять работать сверхурочно или отправлять в командировки. Также запрещены любые работы, связанные с переноской тяжестей — например, на стройке подростку разрешены только легкие виды деятельности», - говорит юрист Евгений Головин.

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