«Медвежья услуга» для спины: массажист из Тюмени объяснила, почему нельзя просить «промять посильнее»

Фото: фрипик.ру.

Многие тюменцы, ощущая боль в спине или шее, стремятся как следует размять проблемное место. Как правило, страдания приводят таких людей в массажный кабинет, где пациент буквально молит специалиста хорошенько промять триггерный участок.

Однако специалист по работе с лицом и телом Евгения Кузнецова рассказала редакции «МегаТюмень», почему подобный подход может стать медвежьей услугой для организма.

По словам эксперта, нередко боль вызывает именно напряженная мышца. Но напрягается она не просто так, а потому что другие ткани («ленивые мышцы») не справляются со своей нагрузкой. Получается дисбаланс: один мускул работает за троих, а остальные отдыхают. Если в этой ситуации интенсивно воздействовать на перегруженную мышцу, тело может потерять устойчивость:

«То есть вы своему телу оказываете «медвежью услугу», — отмечает Евгения Кузнецова.

Организму придется искать новые способы компенсации нагрузки, из-за чего могут начаться проблемы с осанкой.

Как правильно лечить боль Евгения Кузнецова подчеркнула, что качественный массаж — это не механические действия руками, а тщательный анализ самочувствия пациента. Работать нужно, включая голову: важно скрупулезно изучить ситуацию и составить полную картину состояния тела.

Включить «ленивых»: существуют специальные техники, чтобы активировать неработающие мышцы, но применять их можно только после понимания первопричины дискомфорта. Слушать тело: специалист призвала тюменцев прислушиваться к языку собственного тела. Если появился дискомфорт — не игнорировать его, а пытаться докопаться до корня проблемы.

Ранее Евгения Кузнецова также давала советы дачникам о том, как избежать болей в спине во время работы в огороде, рекомендуя чередовать виды деятельности и делать суставную гимнастику перед началом работ.

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