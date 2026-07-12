«Музыка, чтобы склеивать разбитое»: Елка и Тюменский оркестр дали грандиозный финал в Тобольском кремле

Фото: Елка, ВК.

Заключительный концерт XVII фестиваля «Лето в Тобольском кремле» собрал более 3 тысяч зрителей. Для певицы Елки это выступление стало важным творческим рубежом — первым опытом такого масштабного сотрудничества с симфоническим коллективом.

Синтез поп-музыки и классики На сцене прозвучали главные хиты артистки: «Грею счастье», «На большом воздушном шаре» и «Около тебя». Также были представлены новые треки, например, композиция «Проще».

Елка призналась, что на репетициях вела себя как ребенок: «Я бегала по сцене и визжала от восторга. Это мечта каждого артиста – услышать свои песни в таком исполнении. Я запомню этот вечер навсегда». Дирижер Юрий Медяник отметил важность сохранения оригинального звучания песен:

«Для меня как для академиста важно сохранить исходное звучание приглашенных артистов. Очень легко испортить то, что у всех на слуху, добавив лишнего. Наша задача – не навредить, а органично дополнить».

Больше чем музыка Фестиваль ставит перед собой социальную миссию. По словам представителя СИБУРа Елены Бельской, цель компании — показать, что в компактном городе культурный уровень может быть федеральным.

Глава Тобольска Петр Вагин добавил, что событие давно переросло формат «концерт плюс экскурсия», превратившись в большую мозаику событий, ради которой все гостиницы города были раскуплены заранее. Сам фестиваль проходил с 4 по 11 июля 2026 года и включал оперные концерты, выступления в старинных церквях и театральные постановки.

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