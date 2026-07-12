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НовостиОбщество12 июля 2026 8:27

«Работа на 30 лет вперед»: как капремонт в Тюменской области обеспечивает стабильностью почти 70 компаний

Почти 70 компаний в Тюменской области обеспечены капремонтом на годы вперед
Серафима Краснова
Почти 70 компаний в Тюменской области обеспечены капремонтом на годы вперед.

Почти 70 компаний в Тюменской области обеспечены капремонтом на годы вперед.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области почти 70 подрядных организаций активно работают по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Перевалов на совещании с руководителями строительных компаний.

По словам замгубернатора, многолетняя программа рассчитана на 30 лет и состоит из трехлетних подпрограмм, что позволяет бизнесу планировать развитие и обеспечивать социальную стабильность коллективов.

Программа выполнена более чем на 51%. До конца года планируется отремонтировать 733 конструктивных элемента (крыши, лифты, инженерные сети).

В краткосрочную программу включили обновление 1850 элементов при общем бюджете свыше 11 миллиардов рублей.

«Второй год мы проводим регулярные встречи с подрядчиками. Самое ценное в современном мире — информация. Это возможность планировать свои бизнес-процессы», — отметил Павел Перевалов.

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