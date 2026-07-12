Маникюр под запретом: новые правила в законодательстве изменят правила детских салонов красоты в Тюмени. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

С начала зимы следующего года в России вступит в силу обновленный государственный стандарт на парикмахерские и косметические услуги. Документ вводит строгие возрастные ограничения для клиентов младше 14 лет.

В рамках новых правил детям запретят: обрезной маникюр и педикюр; наращивание ногтей; покрытие гель-лаком и использование стойких полимерных материалов.

Как объясняет терапевт Алла Лебедева изданию tmn.aif.ru, эти меры связаны с физиологической уязвимостью детского организма:

«У детей ногти еще тонкие и мягкие. Такие процедуры могут травмировать зону роста ногтя и в будущем навсегда сделать их волнистыми и ломкими... Некоторые компоненты гель-лаков содержат химические вещества, которые создают плотное покрытие. У детей это может вызвать дистрофию пластины — они начинают слоиться и желтеть».

Кроме того, врач предупреждает о риске аллергических реакций из-за чувствительности иммунной системы ребенка, а также о повышенной травмоопасности наращенных ногтей для активного образа жизни.

Новый ГОСТ не закрывает двери салонов красоты для юных посетителей полностью. Им будут доступны щадящие гигиенические процедуры без использования режущих инструментов, стрижки, укладки, временное безопасное окрашивание волос натуральными красками, уход за кожей головы, переводные наклейки и прокол мочек ушей. При этом для детей от одного до десяти лет предусмотрена обязательная обработка только в присутствии родителей или законных представителей.