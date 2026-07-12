«Плати себе первому»: финансист раскрыл тюменцам секрет, как копить по 10 тысяч в месяц на кофе и подписках

Финансист из Тюмени рассказал, как копить деньги при любом доходе. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Многие ошибочно полагают, что инвестиции и сбережения — это привилегия людей с высокими заработками. Однако финансовая устойчивость зависит не столько от размера оклада, сколько от грамотно выстроенной стратегии и дисциплины.

О том, как превратить учет расходов в эффективный инструмент накопления и почему правило «плати себе первому» работает эффективнее жестких ограничений, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Фундамент любой экономии - детальный аудит текущих трат. Эксперт рекомендует в течение нескольких месяцев фиксировать все расходы через банковские приложения или таблицы, чтобы выявить скрытые «утечки» бюджета, такие как неиспользуемые подписки или импульсивные покупки в маркетплейсах.

При этом копить «просто так» психологически сложнее, поэтому важно ставить конкретные и осязаемые цели, будь то подушка безопасности на полгода жизни или первый взнос на жилье.

«Одной из самых действенных методик является правило "плати себе сначала", — отмечает Дмитрий Морковкин. — Сразу после получения любого дохода необходимо откладывать фиксированную сумму или определенный процент, например, 20%, на отдельный счет, и только оставшиеся средства распределять на текущие нужды. Это гораздо эффективнее, чем попытка сохранить то, что останется в конце месяца».

Для управления повседневным бюджетом специалист советует использовать правило «50/30/20», где половина дохода уходит на обязательные платежи, 30% — на желания и хобби, а 20% — на сбережения и закрытие долгов. Также действенным остается проверенный временем «метод конвертов», помогающий строго разграничить категории трат и не выходить за установленные лимиты.

Чтобы минимизировать соблазны, стоит настроить автоматические переводы на накопительный счет в день зарплаты и придерживаться «правила 24 часов», давая себе время на раздумья перед любой спонтанной покупкой. Особое внимание стоит уделить мелким ежедневным тратам, которые часто остаются незамеченными.

«Простой анализ расходов на кофе навынос или обеды вне дома показывает, что даже 300–500 рублей в день превращаются в 6–10 тысяч рублей в месяц, часть из которых могла бы стать основой вашего капитала», — подчеркивает Дмитрий Морковкин.

Кроме того, эксперт призывает провести ревизию тарифов на связь, отказаться от лишних подписок и не посещать интернет-магазины без четкого списка покупок. Выбирая инструменты для хранения средств, лучше отдавать предпочтение банковским вкладам и накопительным счетам, которые сегодня предлагают доходность от 6% до 11%.

В отличие от хранения наличных дома, где деньги неизбежно обесцениваются из-за инфляции, банковские инструменты позволяют не только защитить накопления, но и получить капитализацию процентов. При этом средства в пределах 1,4 млн рублей застрахованы государством.