Государство поддержит тюменцев, решивших позаботиться о своем капитале на десятилетия вперед

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С 1 сентября 2026 года в России заработает новый механизм финансовой поддержки жителей, решивших позаботиться о своем капитале на десятилетия вперед. Речь идет о налоговом вычете по взносам в рамках программы долгосрочных сбережений: можно вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ, фактически увеличивая доходность накоплений.

- При помощи этого инструмента долгосрочные сбережения превращаются не в обременительную обязанность, а в разумную стратегию, приносящую ощутимую финансовую выгоду, - отмечает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

Претендовать на выплату сможет каждый налоговый резидент страны, имеющий официальный доход. Важное условие - вернуть можно только те суммы, которые ранее были перечислены в бюджет как налоги.

Одна из ключевых особенностей новой системы - максимальное упрощение всех процедур. Теперь львиную долю работы за человека сделают финансовые организации и налоговая служба.

- Примечательна тенденция к упрощению всей процедуры. Фонд, с которым заключен договор, самостоятельно передает сведения о поступивших взносах в налоговый орган. Затем гражданину остается лишь дождаться появления в личном кабинете налогоплательщика предзаполненного заявления и подтвердить содержащиеся в нем данные, - подчеркивает доцент кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Такой подход делает финансовый инструмент доступным даже для тех, кто далек от бухгалтерии и опасается сложных деклараций, сообщает сайт «АиФ-Тюмень».

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