Маленькие порции воды и душ: как сердечникам пережить установившуюся в Тюмени жару

Фото предоставлено КП

Высокая температура воздуха провоцирует пик сердечно-сосудистых заболеваний. Как говорит врач-кардиолог Тюменского кардиологического научного центра Полина Бызова, жара вызывает расширение сосудов, учащение пульса и увеличение сердечного выброса, а обильное потоотделение ведет к потере жидкости и электролитов, сгущению крови и дополнительной нагрузке на сердце.

Последствиями жары могут стать гипотония, обмороки, срывы ритма, декомпенсация сердечной недостаточности. А из-за повышенного риска тромбообразования не исключены инфаркт или инсульт.

- Дозировки гипотензивных средств - диуретиков, бета-блокаторов, ингибиторов АПФ и других - часто требуют коррекции из-за риска гипотонии, но корректировать дозу можно только вместе со своим лечащим врачом. Самостоятельно отменять прием препаратов нельзя, - предупреждает Полина Бызова.

В пик жары, по словам кардиолога, следует избегать интенсивных тренировок, работы на улице и длительного пребывания под солнцем. При этом нужно пить больше воды (маленькими порциями), исключить алкоголь, носить легкую светлую одежду из натуральных тканей и по возможности принимать прохладный душ.

Особенно тяжело переносить жару людям среднего возраста и старше. С годами в стенках артерий уменьшается количество эластина, нарастает содержание коллагена, формируются микроповреждения, откладываются соли кальция и «плохой» холестерин. Снижается синтез оксида азота - естественного сосудорасширяющего фактора. Все это ведет к потере эластичности и повышению жесткости сосудистой стенки.

- Эти процессы физиологичны и неизбежны, но протекают медленно, и организм адаптируется. Однако если появляются нарастающая одышка, боли в грудной клетке, резкие колебания давления или другие беспокоящие симптомы - это повод обратиться к врачу, а не списывать все на возраст, - передает слова специалиста «Тюменская область сегодня».

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.