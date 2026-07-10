В Тюмени 11 июля 2026 года разразится гроза

Погода в Тюмени на 11 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 11 июля, тюменцев ожидает облачный и мокрый день. С самого утра небо будет затянуто тучами, и пройдет небольшой дождь. Ближе к обеду осадки прекратятся, но солнце так и не выйдет. А вечером разразится гроза.

Днем столбики термометров покажут +27 градусов, к вечеру температура опустится до +24, а ночью похолодает до +21.

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-8 м/с.

11 июля в народном календаре отмечается Крапивное заговенье - канун Петрова дня и последний день Петрова поста. Название связано с поверьем, что именно в этот день крапива в последний раз обладает целительной силой, а после - утрачивает все свойства.

В церковном календаре 11 июля связано с почитанием иконы Божией Матери «Троеручица» и памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских.

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