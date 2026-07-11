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НовостиОбщество11 июля 2026 5:18

Как определить качественный бензин? Отвечает доцент финансового университета Морковкин

Тюменцам рассказали, как определить качественный бензин от некачественного
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Защитить машину от некачественного топлива можно еще до того, как пистолет окажется в бензобаке. Если есть сомнения в его составе, то автовладелец вправе ознакомиться с паспортом качества, который обязательно должен находиться в «уголке потребителя» или предоставляться оператором по первому требованию, говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Взяв документ в руки, нужно найти четкое указание, что перед вами именно автомобильный бензин с маркировкой АИ, поскольку любые иные названия вроде ДТФ или ДГК сигнализируют о продаже «псевдотоплива», которое по закону запрещено реализовывать как моторное.

Особое внимание стоит уделить маркировке экологического класса К5, которая является аналогом «Евро-5», при этом фактическое октановое число в паспорте по исследовательскому методу не может быть ниже того значения, что заявлено на самой колонке.

По словам Дмитрия Морковкина, ключевым индикатором чистоты топлива является массовая доля серы.

- Для высшего класса К5 фактическое значение в документе не должно быть больше 10 мг/кг. Любое превышение говорит о более низком экологическом классе, а сера при сгорании неизбежно образует кислоты, которые агрессивно воздействуют на форсунки, катализатор и сокращают жизнь моторному маслу, - заключил специалист.

Многие автомобилисты пугаются, если в графе о нормативном документе указано ТУ или СТО вместо привычного ГОСТа, но технические условия не могут быть «слабее» государственного регламента и часто даже подразумевают наличие дополнительных моющих присадок. Гораздо важнее проверить свежесть партии по дате изготовления: на оживленных заправках топливо обычно обновляется за период от одного до семи дней, и если паспорт выписан более недели назад, возникает риск того, что документ подложный.

Еще один маркер качества - графа о наличии монометиланилина или ММА. В качественном бензине класса К5 октаноповышающая присадка должна полностью отсутствовать.

Специалист подчеркивает, что при любых сомнениях или противоречиях в цифрах лучше отказаться от заправки, сохранив при этом копию паспорта, которая может стать важным доказательством в случае спора. В целом же эксперт рекомендует чередовать проверку бумаг с оценкой репутации станции.

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