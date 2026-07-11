Как определить качественный бензин? Отвечает доцент финансового университета Морковкин

Фото предоставлено КП

Защитить машину от некачественного топлива можно еще до того, как пистолет окажется в бензобаке. Если есть сомнения в его составе, то автовладелец вправе ознакомиться с паспортом качества, который обязательно должен находиться в «уголке потребителя» или предоставляться оператором по первому требованию, говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Взяв документ в руки, нужно найти четкое указание, что перед вами именно автомобильный бензин с маркировкой АИ, поскольку любые иные названия вроде ДТФ или ДГК сигнализируют о продаже «псевдотоплива», которое по закону запрещено реализовывать как моторное.

Особое внимание стоит уделить маркировке экологического класса К5, которая является аналогом «Евро-5», при этом фактическое октановое число в паспорте по исследовательскому методу не может быть ниже того значения, что заявлено на самой колонке.

По словам Дмитрия Морковкина, ключевым индикатором чистоты топлива является массовая доля серы.

- Для высшего класса К5 фактическое значение в документе не должно быть больше 10 мг/кг. Любое превышение говорит о более низком экологическом классе, а сера при сгорании неизбежно образует кислоты, которые агрессивно воздействуют на форсунки, катализатор и сокращают жизнь моторному маслу, - заключил специалист.

Многие автомобилисты пугаются, если в графе о нормативном документе указано ТУ или СТО вместо привычного ГОСТа, но технические условия не могут быть «слабее» государственного регламента и часто даже подразумевают наличие дополнительных моющих присадок. Гораздо важнее проверить свежесть партии по дате изготовления: на оживленных заправках топливо обычно обновляется за период от одного до семи дней, и если паспорт выписан более недели назад, возникает риск того, что документ подложный.

Еще один маркер качества - графа о наличии монометиланилина или ММА. В качественном бензине класса К5 октаноповышающая присадка должна полностью отсутствовать.

Специалист подчеркивает, что при любых сомнениях или противоречиях в цифрах лучше отказаться от заправки, сохранив при этом копию паспорта, которая может стать важным доказательством в случае спора. В целом же эксперт рекомендует чередовать проверку бумаг с оценкой репутации станции.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.