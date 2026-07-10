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НовостиОбщество10 июля 2026 11:20

В Тюменской области энергетики присоединили к электрическим сетям 8 базовых станций сотовой связи

Доступную связь и стабильный мобильный интернет получили жители нескольких муниципальных округов
Нина БАРИНОВА
Фото: Татьяна Харина

Фото: Татьяна Харина

Системообразующая сетевая энергокомпания присоединила к электрическим сетям восемь базовых станций сотовой связи в Тюменской области. Выполненные работы позволили повысить качество связи и высокоскоростного мобильного интернета для населенных пунктов Ишимского, Казанского, Ялуторовского и Тюменского муниципальных округов, а также пригорода Тюмени.

«Россети Тюмень» выдали коммуникационному оборудованию суммарно почти 100 кВт энергетической мощности. Кроме того, в рамках договоров технологического присоединения было построено три участка воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ. ЛЭП оснастили надежным и безопасным самонесущим изолированным проводом. Контроль параметров качества и объема передаваемой электроэнергии осуществляют интеллектуальные приборы учета с функцией дистанционной передачи данных.

- Стабильный мобильный интернет делает более доступными важные онлайн-сервисы – от электронных государственных услуг до дистанционного онлайн образования и предпринимательства, – отмечают в пресс-службе компании «Россети Тюмень».