Два года за угрозы ножом: как подростки пытались выбить деньги у сверстников в Тюмени

Суд отправил в колонию тюменцев, грозившихся «отрезать уши» за 10 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор двум молодым людям в Тюмени — 17-летнему Е. и 18-летнему Ф. Их признали виновными в разбойном нападении группой лиц с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Ночью с 20 на 21 мая 2025 года во дворе дома на улице Беловежская подсудимые напали на двух молодых людей. Заподозрив их в употреблении наркотиков, злоумышленники потребовали отдать им 10 тысяч рублей. Для устрашения они демонстрировали нож и угрожали физической расправой, обещая отрезать жертвам уши. В качестве залога требуемой суммы они забрали мобильный телефон потерпевшего марки «Айфон 13» стоимостью почти 50 тысяч рублей.

В суде молодые люди частично отрицали свою вину, настаивая на том, что не договаривались заранее и не применяли оружие. Однако судья признал доказательства обвинения — показания свидетелей, потерпевшего и переписки в телефонах — достаточными для полного признания вины.

Суд назначил наказание: несовершеннолетний Е. проведет два года в воспитательной колонии, а его совершеннолетний подельник отправится в исправительную колонию общего режима на тот же срок. Мера пресечения была изменена прямо в зале суда — осужденных взяли под стражу. Похищенный смартфон возвращен владельцу.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.