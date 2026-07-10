Ошибка курьера стоила миллионы: в Тюмени задержан участник схемы по хищению денег у пенсионеров

В Тюмени задержали мошенника за хищение 32 млн рублей у пенсионеров. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области перед судом предстанет мошенник, который пытался выманить у пенсионеров деньги. Вместе с неизвестным сообщником он обзванивал пожилых людей в Челябинской и Тюменской областях, выдавая себя за сотрудников силовых структур. Злоумышленники убеждали стариков спасать сбережения от «мошенников» — для этого деньги нужно было либо перевести на продиктованные счета, либо отдать наличными курьеру.

В марте преступная схема дала сбой прямо в Тюмени. Чтобы забрать у 81-летнего тюменца сумку с 30 миллионами рублей, аферисты наняли женщину-курьера. Она не догадывалась, что участвует в ограблении: получив тяжелый пакет, девушка почувствовала неладное и сразу пошла в ближайший отдел полиции.

«Обвиняемый приехал на встречу с женщиной и был задержан сотрудниками полиции», — рассказали в надзорном ведомстве.

Стоит отметить, что одну часть плана злоумышленникам всё же удалось реализовать, месяцем ранее обвиняемый лично забрал два миллиона рублей у 77-летней жительницы Челябинска. Однако теперь все похищенные средства — как тюменские, так и челябинские — изъяты правоохранительными органами. Прокуратура утвердила обвинение, дело передано в Тюменский районный суд.

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