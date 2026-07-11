В Тюменской области действует программа поддержки семей: выплачено уже свыше 448 миллионов рублей

Свыше 448 миллионов рублей выплачено семьям Тюменской области в качестве поддержки Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области активно действует программа поддержки семей: с начала ее запуска ОСФР выплатил уже свыше 448 миллионов рублей.

Средний размер помощи - 31 тысяча рублей. Сумма зависит от доходов родителей, с которых уплачен НДФЛ по ставке 13% или выше, и пересчитывается по льготной ставке 6%. Кстати, выплата не уменьшается на сумму налоговых вычетов, например, на жилье, лечение или обучение.

Кто же имеет право на выплату? Работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении). При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе (26 599,5 рубля в месяц в Тюменской области в 2025 году). Еще одно условие - заявитель и дети должны быть гражданами России и постоянно проживать на ее территории.

Заявления принимаются до 1 октября через портал госуслуг, а также клиентские службы ОСФР или МФЦ.

Обратиться с вопросами можно в ОСФР по Тюменской области, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: понедельник - четверг с 8:00 до 17:00, пятница - с 8:00 до 16:00, сообщает «Вслух.ру».

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