«От бесплатного молока до семейной ипотеки: в Тюмени обсудили, как государство помогает семьям с детьми»

Фото: Иван Горбунов.

В День семьи, любви и верности Тюменская область провела масштабную онлайн-встречу для родителей. Эксперты из Социального фонда России, регионального Центра обеспечения мер социальной поддержки и агентства недвижимости «Этажи» рассказали о том, на какую помощь от государства могут рассчитывать родители — от выплат малоимущим до льготных кредитов на покупку жилья.

Как отметила замдиректора ГКУ ТО «Центр обеспечения мер социальной поддержки» Наталия Басова, Тюмень выстроила многоуровневую систему помощи. Помимо федеральных денег, регион выделяет собственные средства:

- Материнский капитал и выплаты за тройни: дополнительные суммы к федеральным стандартам.

- Борьба с бедностью: малоимущие семьи получают бесплатное специальное молочное питание для детей первого–второго года жизни, а также материальную помощь беременным женщинам и кормящим матерям по медицинским показаниям.

Фото: Иван Горбунов. Фото: Предоставлено "КП".

- Помощь школьникам: многодетные малоимущие семьи ежегодно получают деньги на школьную и спортивную форму, компенсацию расходов на ЖКХ и вывоз мусора, а также бесплатный проезд для детей или денежную выплату вместо него.

Начальник Управления социального обеспечения семей с детьми тюменского отделения СФР Екатерина Агафонова подробно разобрала главные федеральные инструменты:

- Единое пособие. Назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума (в Тюменской области в 2026 году это 18 939 рублей). Размер зависит от нуждаемости — 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума (18 371 руб.). При этом действует правило нулевого дохода: взрослые члены семьи должны иметь официальный заработок не менее 8 МРОТ (216 744 руб.) за год.

- Материнский капитал. Оформляется автоматически после регистрации ребенка. С 1 февраля 2026 года размер капитала составляет 728 921 рубль на первенца. Если первый ребенок родился раньше, то при появлении второго семья получит доплату 234 321 рубля. Если же право возникло впервые со вторым ребенком — полная сумма составит 963 243 рубля.

- Уход за ребенком до 1,5 лет. Замначальника Управления соцстрахования Анна Павлова напомнила, что пособие в размере 40% от зарплаты теперь сохраняется даже при досрочном выходе родителя на работу. Минимальная выплата с районным коэффициентом — 12 270 рублей, максимальная — 83 021 рубль.

Директор филиала АН «Этажи» Павел Карнаухов рассказал о ситуации на рынке недвижимости. Главный инструмент здесь — «Семейная ипотека». Ожидалось, что программу сделают более адресной с 1 июля 2026 года, но сроки сдвинули на октябрь. Пока условия прежние: ставка 6%, первоначальный взнос от 20%, лимит кредита — 6 миллионов рублей. Застройщики дополнительно субсидируют ставки, а некоторые предлагают квартиры без первоначального взноса. Эксперт также отметил, что покупка вторичного жилья сейчас становится выгоднее новостроек, особенно если использовать материнский капитал в качестве первого взноса на фоне снижения ключевой ставки ЦБ.

Встреча была приурочена ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля в память о святых Петре и Февронии Муромских.