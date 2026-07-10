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НовостиОбщество10 июля 2026 4:32

10 месяцев на спасение истории: как суд обязал администрацию в Тюменской области спасти памятник жертвам восстания

Суд обязал администрацию в Тюменской области отремонтировать братскую могилу
Серафима Краснова
Суд обязал администрацию в Тюменской области отремонтировать братскую могилу.

Суд обязал администрацию в Тюменской области отремонтировать братскую могилу.

Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Казанский районный суд удовлетворил административный иск прокуратуры, поданный в интересах жителей. Причиной разбирательства стало аварийное состояние памятника «Братская могила жертв крестьянского восстания 1921 года», расположенного в селе Гагарье на улице Коммунаров.

Металлический обелиск на кирпичном постаменте признан находящимся в неудовлетворительном состоянии. Проверка зафиксировала множественные отколы штукатурки, разрушение окрасочного слоя и обнаженную кирпичную кладку. Состояние монумента подтверждено актом осмотра от 13 июля 2023 года и фотоматериалами.

Памятник является муниципальной собственностью Казанского муниципального округа. Ранее объект находился в безвозмездном пользовании у администрации Гагарьевского сельского поселения, однако необходимые меры по его содержанию не принимались. После объединения поселений в единый округ все обязательства перешли к районной администрации как правопреемнику.

В суде администрация пыталась оправдать бездействие сложностями с согласованием ремонта памятников культуры. Судьи учли, что требуемые работы — локальный ремонт штукатурки и покраска — не затрагивают исторический облик объекта. Более того, с 1 марта 2026 года такие виды работ разрешено проводить в упрощенном порядке.

По итогам заседания бездействие чиновников признано незаконным. Суд обязал администрацию Казанского муниципального округа организовать полноценный ремонт мемориала в течение 10 месяцев.

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