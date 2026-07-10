В Тюмени и области зарядят мощные затяжные дожди. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Тюмени и области ждут сильные дожди на следующей неделе. Как прогнозирует сервис визуализации погоды «Вентускай.ком», местами по области осадки ожидаются в понедельник, 13 июля 2026 года, а затем в четверг, 16 июля.

Однако в пятницу, 17 июля, стихия разыграется куда сильнее. В этот день, после обеда, ресурс предвещает довольно сильные дожди по всему региону. Местами интенсивность осадков составит до 11 мм за три часа.

Судя по прогнозу, дожди будут затяжными. Ночью на 18-е число осадки продолжатся по северной половине региона, а утром опять будут повсюду.

Дожди продолжат идти и 19 июля, правда, их интенсивность заметно уменьшится. Затем умеренные осадки ожидаются еще пару дней, 21 июля – с грозами.

Что касается температуры воздуха, 17 июля ресурс предвещает от +20 до +24 градусов Цельсия. А 18 июля стремительно похолодает – будет от +12 до +18 градусов. Температура снова начнет расти с 21 июля

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