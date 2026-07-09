Фото: ГАИ Тюменской области.

В Уватском районе на 543-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в страшной аварии погиб пожилой мужчина. В четверг днем, 9 июля, там столкнулись китайский внедорожник Great Wall и тяжелый грузовик Volvo.

Фото: ГАИ Тюменской области.

Всё случилось из-за того, что пожилой водитель легковушки решил развернуться с обочины, но не посмотрел в зеркала и выехал прямо под колеса идущей сзади фуры. От сильного удара 68-летний мужчина погиб на месте. Его спутнице, которой тоже 64 года, а также двум её внучкам, девочкам 10 и 12 лет, повезло больше, но они получили травмы.

Сейчас этот участок трассы перекрыли для движения: машины пускают по очереди, чтобы спасатели могли работать. Полицейские разбираются в деталях случившегося.

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