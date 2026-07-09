«Болезнь грязных рук» вернулась: почему энтеровирус снова бьет рекорды в Тюмени

«Болезнь грязных рук» вернулась: почему энтеровирус снова бьет рекорды по заболеваемости в Тюмени. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области зафиксирован сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. По данным регионального управления Роспотребнадзора, подхватить так болезнь можно абсолютно в любом возрасте, однако наибольшему риску подвержены дети до 10 лет.

«Заражение происходит двумя путями: воздушно-капельным (при кашле, чихании, разговоре) и фекально-оральным (через пищу, воду, лед, бытовые предметы, игрушки). Энтеровирусные инфекции могут проявляться в различных формах — от легких респираторных заболеваний или кишечных расстройств до более серьезных, таких как серозный вирусный менингит», — рассказали в ведомстве.

Наиболее частая форма заболевания — энтеровирусная лихорадка, при которой ощущаются боли в животе и мышцах, появляется конъюнктивит и увеличиваются шейные лимфатические узлы. Одна из самых опасных форм — серозный менингит, при котором возможны нарушение сознания и судороги. Дети, переболевшие энтеровирусным менингитом, страдают нарушениями речи и имеют трудности в школьном обучении.

Для защиты специалисты рекомендуют соблюдать гигиену, пить только бутилированную воду, тщательно мыть овощи и фрукты, а также не купаться в запрещенных местах. При первых симптомах медики просят не заниматься самолечением, а вызывать врача на дом.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.