Фото: Александр Моор, ВК.

В Тюмени врачи провели уникальную операцию на сердце новорожденного, создав клапан из его собственных тканей. Малыш родился с редчайшей патологией в Областной клинической больнице №1, и без хирургического вмешательства этот порок сердца был бы несовместим с жизнью.

Обычно детям с такими диагнозами требуются повторные операции для замены протезов по мере роста организма. Однако тюменские кардиохирурги нашли выход: они создали клапан легочной артерии из собственных тканей ребенка, который будет расти вместе с ним и не потребует замены.

«Перед врачами стояла сложная задача — восстановить анатомию крошечного органа так, чтобы результат служил пациенту всю жизнь. При стандартном подходе установленный в легочную артерию протез нужно менять, так как организм растет. Тюменские специалисты нашли другой путь — создали клапан из собственных тканей малыша, который будет расти вместе с ним, не требовать постоянной замены и новых операций», — рассказал губернатор Александр Моор в своих социальных сетях.

Губернатор подчеркнул уникальность случая:

«У маленького пациента было такое сочетание патологий, при котором подобный метод лечения в России еще никто не применял. Наши врачи стали первыми».

Сейчас младенец уже выписан домой и идет на поправку. Спасала ребенка команда специалистов ОКБ №1 под руководством заведующего кардиохирургическим отделением №2 Кирилла Горбатикова. Напомним, что Кирилл Горбатиков является очень известным в городе врачом, Героем Труда РФ и почетным гражданином города.

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