Штормовое предупреждение в Тюмени: 10 июля ожидаются грозы, туман и ветер до 17 м/с. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Региональная РСЧС предупреждает жителей Тюменской области о неблагоприятных погодных условиях во вторник. В ведомстве сообщают, что на территорию региона придут кратковременные дожди с грозами, а ночью и утром возможен густой туман.

Особую опасность представляет сильный ветер. Ночью его порывы достигнут 3–8 метров в секунду, а днём усилится до 7–12 м/с. При грозе скорость ветра может достигать критических 17 метров в секунду, особенно в южных районах области.

Власти просят граждан соблюдать меры безопасности: закрыть окна, отключить электроприборы и не парковать транспорт под деревьями или рекламными щитами. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.