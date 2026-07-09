«Европейский груз» на 50 кг: ФСБ накрыла канал поставки наркотиков в Тюмень. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени сотрудники ФСБ совместно с бойцами Росгвардии пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся сбытом наркотических средств. В результате операции были задержаны двое жителей — один из Тюмени и один из Санкт-Петербурга.

По версии следственного отдела регионального управления ФСБ, фигуранты незаконно приобрели и пытались реализовать на территории Тюменской области наркотики общей массой более 50 килограммов. Установлено, что запрещённые вещества поставлялись в Ленинградскую область из стран Евросоюза транзитом через государства Прибалтики. Следствие полагает, что мужчины действовали группой лиц по предварительному сговору с целью незаконного обогащения и планировали создать разветвлённую сеть сбыта наркотиков растительного происхождения на территории России.

«Пресечена противоправная деятельность двоих жителей Тюмени и Санкт-Петербурга, которые незаконно приобрели и пытались сбыть наркотические средства на территории Тюменской области, поставленные в Ленинградскую область из Евросоюза через Прибалтийские страны. По версии следствия, фигуранты, с целью незаконного обогащения приобрели и пытались сбыть наркотики общей массой более 50 килограммов, однако до конца довести свой преступный умысел они не смогли», — сообщили в пресс-службе РУФСБ по Тюменской области.

В отношении задержанных заведено уголовное дело по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере и незаконной пересылке наркотиков. Суд избрал обоим мужчинам меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время оперативники выявляют другие эпизоды их деятельности и возможных соучастников схемы поставок.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.