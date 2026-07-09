В Тюменской области определили 12 безопасных пляжей: где можно купаться летом-2026 без риска для здоровья. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области официально разрешили купальный сезон: специалисты Роспотребнадзора выдали 12 санитарно-эпидемиологических заключений, подтверждающих безопасность водных объектов для отдыха. Срок действия этих документов ограничен одним летним сезоном.

В перечень разрешенных мест вошли такие популярные локации, как озеро Верхнее Кривое на базе «Верхний Бор», пруд в центре восстановительной медицины «Сибирь» на Червишевском тракте и водоем «Лесной» у ТЭЦ-2.

Также в список попали озеро Бобровое в Кулига-парке, озера Якушкино, Круглое (в районе парка Гагарина), Липовое, Андреевское и Сингуль. Перед выдачей разрешений эксперты провели тщательный мониторинг: воду исследовали на химические, микробиологические показатели и вирусы, а также проверили почву на паразитов.

Пробы подтвердили соответствие всем гигиеническим нормативам. Управление Роспотребнадзора по региону продолжает держать ситуацию с зонами рекреации под строгим контролем.

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