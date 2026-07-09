«18 метров на всю жизнь»: как сирота-инвалид через суд выбила квартиру у властей Тюменской области

Суд обязал Тюменскую область выдать жилье сироте-инвалиду из Казанского района. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Казанский районный суд встал на сторону 16-летней девушки, оставшейся без попечения родителей. Иск был подан к органам власти в связи из-за неисполнения обязательств по предоставлению жилья.

Установлено, что молодая девушка, инвалид с детства, студентка Ишимского многопрофильного техникума и состоит в льготной очереди под номером 44. Проживание в её текущей квартире невозможно, так как площадь на одного человека ниже учётной нормы.

«Право на однократное предоставление благоустроенного жилого помещения... закреплено за детьми-сиротами Федеральным законом», — следует из материалов дела.

Изучив обстоятельства, суд постановил правительству Тюменской области предоставить девушке благоустроенное жилье площадью не менее 18 квадратных метров в Казанском районе, а администрация округа обязана заключить с ней договор найма.

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