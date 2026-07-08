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НовостиОбщество8 июля 2026 18:28

Дефицита не будет: экономист объяснил, почему атака на Омский НПЗ не оставит Тюмень без бензина

Экономист заверила, что атака на Омский НПЗ не оставит Тюмень без бензина
Серафима Краснова
Экономист заверила, что атака на Омский НПЗ не оставит Тюмень без бензина.

Экономист заверила, что атака на Омский НПЗ не оставит Тюмень без бензина.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени прокомментировали ситуацию с топливом после атаки беспилотников на Омский НПЗ: дефицита бензина в регионе не будет, пишет «МегаТюмень».

Экономист Алена Габудина объяснила, что атака беспилотников на крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Омске вызвала вопросы о дефиците топлива в Тюменской области. Однако эксперт заверила, что глобального дефицита опасаться не стоит.

«По словам эксперта, несмотря на временный вывод части производственных мощностей из работы и необходимость времени на восстановление и перестройку поставок, у регионов и федеральных структур существуют отработанные механизмы реагирования. Логистические цепочки перестраиваются для обеспечения поставок топлива. Самого топлива в стране в достаточном количестве».

Эксперт подчеркнула, что стоимость топлива находится под государственным контролем.

«Именно поэтому повторения ситуации, когда отдельные частные АЗС резко поднимали цены значительно выше среднерыночных значений, эксперт не ожидает», — передает слова экономиста издание.

Габудина отметила, что небольшое повышение стоимости возможно только из-за изменения логистических схем и роста транспортных расходов, но резкого роста быть не должно.

«Государство внимательно следит за ситуацией и принимает меры, чтобы не допустить необоснованного повышения стоимости топлива», — считает Габудина.

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