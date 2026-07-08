Дефицита не будет: экономист объяснил, почему атака на Омский НПЗ не оставит Тюмень без бензина

Экономист заверила, что атака на Омский НПЗ не оставит Тюмень без бензина. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени прокомментировали ситуацию с топливом после атаки беспилотников на Омский НПЗ: дефицита бензина в регионе не будет, пишет «МегаТюмень».

Экономист Алена Габудина объяснила, что атака беспилотников на крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Омске вызвала вопросы о дефиците топлива в Тюменской области. Однако эксперт заверила, что глобального дефицита опасаться не стоит.

«По словам эксперта, несмотря на временный вывод части производственных мощностей из работы и необходимость времени на восстановление и перестройку поставок, у регионов и федеральных структур существуют отработанные механизмы реагирования. Логистические цепочки перестраиваются для обеспечения поставок топлива. Самого топлива в стране в достаточном количестве».

Эксперт подчеркнула, что стоимость топлива находится под государственным контролем.

«Именно поэтому повторения ситуации, когда отдельные частные АЗС резко поднимали цены значительно выше среднерыночных значений, эксперт не ожидает», — передает слова экономиста издание.

Габудина отметила, что небольшое повышение стоимости возможно только из-за изменения логистических схем и роста транспортных расходов, но резкого роста быть не должно.

«Государство внимательно следит за ситуацией и принимает меры, чтобы не допустить необоснованного повышения стоимости топлива», — считает Габудина.

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