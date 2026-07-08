Суд в Тюменской области рассмотрит дело директора УК: снег с крыши покалечил 8-летнего мальчика

Фото: СК России по Тюменской области.

В Заводоуковске перед судом предстанет директор управляющей компании, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Халатность обвиняемой привела к травме ребенка.

По версии следствия, женщина не обеспечила очистку кровли многоквартирного дома от снега и наледи. В феврале 2026 года скопившаяся масса сошла с крыши прямо на восьмилетнего ребёнка. Мальчику причинён вред здоровью средней тяжести — закрытые переломы костей стопы.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СК России по Тюменской области.

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