Тюмень и Китай свяжут прямым авиасообщением: власти готовят запуск новый рейсов. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени могут запустить прямые авиарейсы в Китай. Идею организовать авиасообщение между областной столицей и азиатской страной озвучил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, по итогам первых трёх месяцев этого года туристический поток между РФ и Поднебесной увеличился в два раза и превысил 800 тысяч человек. Такой показатель был достигнут благодаря действующему режиму без виз.

Однако сегодня прямое авиасообщение с Китаем имеют не все популярные российские центры. В частности, воздушные суда не летают из Тюмени, Алтая и Камчатки. Хотя необходимая инфраструктура для приёма туристов из азиатской страны в этих городах имеется.

«В ближайшее время будет сформирован приоритетный список регионов России для запуска прямых авиарейсов из Китая. Рассчитываем на помощь Пекина в этом вопросе», — сообщил Вахруков.

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