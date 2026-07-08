Режим беспилотной опасности в Тюменской области снят спустя 2,5 часа

В Тюменской области отменили режим беспилотной опасности. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области отменён режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своём канале.

«Отмена беспилотной опасности в Тюменской области», — сказано в сообщении.

Напомним, что режим был введён сегодня днём как превентивная мера. Сначала всё было как обычно, но позже губернатор выступил с новым заявлением о том, что территория Тюменской области может подвергнуться атаке БПЛА.

После этого тюменцам стали приходить СМС с предупреждением от РСЧС — ранее власти ограничивались лишь оповещением в сети. Однако сирены так и не прозвучали. Также в Тюменской области полностью закрыли небо для гражданской авиации.

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