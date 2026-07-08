«Схема с отказами»: в Тюмени менеджера ПВЗ будут судить за кражу ювелирки. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюменская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 19-летней жительницы деревни Патрушево. Девушка, работавшая менеджером пункта выдачи заказов маркетплейса, обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, в январе — феврале 2026 года обвиняемая оформляла заказы на ювелирные украшения и другие товары. После поступления посылок она инициировала фиктивные отказы от имени клиентов, но фактически забирала ценности себе для последующей сдачи в ломбарды.

Своими действиями девушка причинила индивидуальному предпринимателю ущерб на сумму свыше 300 тысяч рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Тюменский районный суд.

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