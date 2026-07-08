Контрафакт на миллион: в Тюмень под видом люксовых брендов везли подделки из Казахстана. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Таможенная служба пресекла попытку ввоза крупной партии контрафактной одежды и обуви. Грузовик, следовавший из Казахстана в адрес тюменского предпринимателя, был остановлен для досмотра.

Внутри 15 коробок таможенники обнаружили 214 единиц поддельных вещей с маркировками мировых люксовых брендов: сапоги, сумки, куртки. Экспертиза подтвердила, что товары являются идентичными копиями оригиналов.

Представители правообладателей оценили ущерб почти в 7 миллионов рублей. По факту незаконного использования товарного знака силовиками было заведено уголовное дело по части 1 ст. 180 УК РФ. Материалы уже переданы в полицию.

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